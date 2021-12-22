Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından - Zeki Murat Göle

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Üretkenlikle ilgili problem yaşadık. Bu, bizi çok üzüyor. Zor bir süreçteyiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında ortaya koydukları mücadeleyi ikinci devreye yansıtamadıklarını belirten Zeki Murat Göle, "İkinci yarıda beklentimiz daha çok pozisyon bulmaktı. Rakibin sert ve agresif savunmasını bir türlü aşamadık. Yeterli tempoyu yapamadık. İstediğimiz hiçbir şey olmadı." diye konuştu.

Son dönemlerde iyi bir süreç yaşamadıklarını aktaran Göle, "Sıkıntı yaşıyoruz. Formasyonu değiştirdik, olmadı ve tekrar eski sisteme döndük. Oyuncular da yıprandı. Yeni bir hoca gelecek. Yapılanma olacak. Yeni hoca gelene kadar takımı diri tutmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.