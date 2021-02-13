Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.

Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktaran Bulut, "İki ayrı 45 dakika izlettik. İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar ürettik ve gol de bulduk. Attığımız ikinci golden sonra biraz yorgunluk belirtileri gösterdik. Bunun nedeni, birkaç gün önce oynanan kupa maçında oyuncularımızın fazla efor sarf etmeleri. Orta sahamızda Ozan Tufan, Sosa ve Mesut Özil yorulduktan sonra direnci kaybettik. Rakip biraz daha üzerimize geldi ve bir gol buldular. Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

"Tüm sorumluluk bana ait"

Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçlarında yaşanan mağlubiyetlerin ardından hakkında eleştiriler yapılması ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun "Hocamızın arkasında duracağız" açıklamasıyla ilgili görüşlerini aktaran 46 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine yaptıkları yorumlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Burada tüm sorumluluk bana ait. Takımımız zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu ve olacak. Üç günde bir maç oynanıyor. Üst üste oynanan maçlar, alışık olmadığımız bir durum. Sakatlıklar oluyor ve onlardan çok çektik, hala da çekiyoruz. Burada beni sevindiren taraf, çok karakterli futbolculara sahip oldum. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu var. Bundan sonra da üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum. Sakat oyuncularımız döndüğünde daha farklı bir Fenerbahçe izletmeyi umut ediyoruz. Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, 2 hafta sonra bizimle olacak gibi gözüküyor. Pelkas, pazartesi bizimle birlikte olacak. Novak'ın dizinde ufak bir sakatlığı var. O da birkaç gün içinde bizimle olacak. Bu takım tam kadro olduğunda herkese daha farklı bir futbol izleteceğimizi düşünüyorum."

"Beni herkes eleştirebilir, futbolcularımızı rahat bıraksınlar"

Takımın karakterli futbolculardan oluştuğunu vurgulayan Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni herkes eleştirebilir, sadece bel altı olmaması gerekiyor. Bu olduğunda olaylar farklı yöne gider. O eleştirileri de aldım ama ağzımı açıp yorum yapmadım. Biz futbolcularımızla birlikte oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Karakterli oyunculara sahibim. İlk 11'i sahaya yanlış sürmüş, yanlış değişiklik yapmış olabilirim. Bütün sorumluluk bana ait, futbolcularımızı rahat bıraksınlar. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar."

"Mesut'un performansından memnunum"

Ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil'in performansıyla ilgili Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Mesut 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Kupa maçında düşünmediğimiz dakikaların üzerine çıktı. Elinden geleni yaptı. İyi oynadığını düşünüyorum. Bugün de ilk yarıda oyunun gidişatını değiştiren, her zaman topu isteyen ve oyunu yönlendiren futbolcu oldu. İkinci yarıda yorgunluk olunca rakip biraz daha üzerimize geldi. Mesut'un genel performansından memnunum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan