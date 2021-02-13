Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, ilk yarıda oynadıkları oyunu ikinci yarıya da yaymaları halinde ilerideki haftalarda daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, sözlerine Fatih Karagümrük yönetimine kendilerini güzel ağırlamalarından ötürü teşekkür ederek başladı.

Stadın yeni düzenlemelerle çok iyi bir hal aldığını dile getiren Koç, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Reaksiyonlarından dolayı tüm ekibi tebrik eden Ali Koç, "Hocamızı, sportif direktörümüzü, oyuncularımızı ve tüm ekibimizi tebrik ediyorum, güzel bir reaksiyon verdiler. İlk yarı oynadığımız futbolu ikinci yarıya da yayarsak ilerleyen maçlarda çok daha iyi olacağız. Sakat ve kilit oyuncularımız da geri gelince daha iyi olacağız ama şunu söyleyeyim bugün Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı da iyiydik ama biraz pozisyon verdik. Ama reaksiyon verdikleri, mücadele ettikleri için hepsini kutluyorum, sadece 3 puan aldıkları için değil. Son 11 maçın 9'unu kazandık, birer beraberlik ve mağlubiyetimiz var. Bütünsel açıdan bakarsak doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlara, takıma inanmaya devam etmeleri konusunda seslenen Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara ilişkin ise şunları aktardı:

"Bu insanların, koskoca adamların yalanları, iftiraları 1 haftada neredeyse her gün konuşup başta beni ve kulübümü hedef almaları biz bunlara ayak uyduramayız, yetişemeyiz. Müthiş bir yalan, iftira kampanyası ve algı operasyonu yapıyorlar. Yapsınlar canları sağ olsun ama sanmayın ki biz bunlara cevap vermeyeceğiz. İlgili arkadaşlar zamanı gelince bilgi ve belgelerle cevabını verecektir ama bu zihniyet var olduğu sürece Türk futbolunda hiçbir zaman ne barış, ne dostluk, ne de kardeşlik olur."

Ali Koç, Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın Fenerbahçe maçından sonra soyunma odasında küfrettiği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından aldığı 2 maçlık cezanın sorulması üzerine ise "Ona az bile vermişler." şeklinde cevap verdi.

Galatasaray cephesinden çok ağır ithamlara maruz kaldıklarını ve Türk medyasının bunu araştırması gerektiğini anlatan Koç, "Küfür mü edildi, 3 bin kişi mi sokuldu, localara adam mı alındı biz bunların cevabını misliyle vereceğiz. İlgili arkadaşlarım verecek, şu an değil. Türk futbolunun kalitesinde yöneticilerin tutumu da çok çok önemli. Söylemleri de çok çok önemli. Dikkat ediyorum basında 1 haftadır 'Ya bravo Fenerbahçe'ye hiç muhatap olmuyorlar, bu toplara girmiyorlar, ortamı germiyorlar' demiyorsunuz. Sizden özellikle rica ediyorum bu iddiaları ki biz iftira diyoruz. Dinimizde en büyük günah iftiradır. Koskoca adamların iftiralarını bir araştırmanızı doğru mu yanlış mı ?" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin yaptığı açıklamalarla devletin kurumlarını da zan altında bıraktığını vurgulayan Koç, "Biz bir yere kadar yaşa, duruma hürmet gösterebiliriz. Bugüne kadar da gösterdik ama biz de bir camiayı temsil ediyoruz. Onun için tez zamanda ilgili arkadaşlarım ne cevap hak ediyorlarsa vereceklerdir ama ayıp ediyorlar. Biz kaostan beslendiklerini biliyoruz ama kaos oluşturarak ne kendi kulüplerine ne de Türk futboluna fayda sağlayabilirler. " diye konuştu.

Ali Koç, Beşiktaş ve Galatasaray'ın oynayacağı maçların hava şartları dolayısıyla erken saate alınmasına ilişkin soruya ise şu cevabı vererek sözlerini tamamladı:

"Onu makul karşılıyorum çünkü çok ağır bir kar fırtınası bekleniyor. İki maçta da takımlar bunu istedikten sonra bence TFF'nin ve yayıncı kuruluşun anlayış göstermesi gayet normal. Çünkü maçların oynanması çok daha önemli. 1986'dan beri olmamış bir kart fırtınası geliyor deniyor, dolayısıyla normal karşılıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür