Fatih Karagümrük, Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, geçen sezon İngiltere 3. Futbol Ligi'nde (League One) mücadele eden Bristol Rovers'ta forma giyen Erhun Öztümer'i transfer etti.

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, geçen sezon İngiltere 3. Futbol Ligi'nde (League One) mücadele eden Bristol Rovers'ta forma giyen Erhun Öztümer'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

İngiltere doğumlu Türk asıllı orta saha oyuncusu Erhun Öztümer, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Türkiye'de Manisaspor ve Sivasspor akademilerinde de eğitim alan Erhun, İngiltere'ye dönerek Peterborough, Walsall, Bolton Wanderers'ta forma giydi.

2019'da futbola başladığı kulüp Charlton Athletic'e dönen Erhun, geçen sezonu Bristol Rovers'ta geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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