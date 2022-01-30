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Fatih Karagümrük'e Kenyalı kanat oyuncusu

AA, Süha Gür - Spor
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Fatih Karagümrük'e Kenyalı kanat oyuncusu

VavaCars Fatih Karagümrük, 20 yaşındaki Kenyalı kanat oyuncusu Jentrix Shikangwa Milimu'yu transfer etti.

VavaCars Fatih Karagümrük, 20 yaşındaki Kenyalı kanat oyuncusu Jentrix Shikangwa Milimu'yu transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kenya Milli Takımı'nın başarılı kanat oyuncusu Milimu'yu renklerimize bağladık. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Jentrix Shikangwa Milimu'ya başarılar dileriz." denildi.

AA / Süha Gür - Spor

Fatih Karagümrük, Milli, Medya, Kenya, Spor, Haber

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