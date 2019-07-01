Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük, Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin 1 yıllık olduğu aktarılarak, "Teknik direktörümüz Cüneyt Dumlupınar ile sözleşmemizi yenilemiş bulunmaktayız. Anlaşmanın camiamız ve hocamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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