Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak
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Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

02.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 09:08
Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konuğu olacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un konuğu olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 40 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgisi bulunan 25 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 18. sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano ve Gaston Campi sarı kart ceza sınırında.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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