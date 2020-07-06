Fatih Karagümrük - Boluspor maçının ardından - Fatih Karagümrük - Boluspor maçının ardından TFF 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1 mağlup etti.

- Fatih Karagümrük - Boluspor maçının ardından

İSTANBUL - TFF 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Atılay Canel, hedeflerinin Süper Lig olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu sıcakta mücadele eden arkadaşlarımızı kutluyorum. Golü erken bulduk ve sonrasında oyun şeklini istediğimiz gibi değiştirdik. Kalecimiz penaltıyı kurtarınca oyun bizim için daha da iyi oldu. İkinci yarı skor 1-1 olduğunda moralimiz bozulsa bile çabuk toparlanıp golleri bulduk. Hedefimiz önce Play-off oradan da Süper Lig" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kalan maçları kazanıp ligi istedikleri yerde bitirmek istediklerini aktararak, "Maçın genelinde oyunu oynayan taraf daha çok Karagümrük tarafıydı. Biz daha çok savunma yaptık. Bir penaltı kazandık ve bunu gole çevirip devreye 1-1 girseydik daha farklı bir maç olabilirdi. Ama mazeretlere sığınamayız. Bu saatten sonra istediğimiz sonuçları nasıl alırız bunu planın yapmalıyız. Hala avantaj bizde. Sonuca baktığımızda 3 puan öndeyiz. Önümüzdeki maçları kazanıp ligi istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA