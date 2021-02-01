Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Lens'i kadrosuna kattı
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Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Lens'i kadrosuna kattı

01.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:20
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Lens'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens???????'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens???????'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun Fatih Karagümrük'e katıldığı duyuruldu.

Açıklamada, oyuncunun, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın da katıldığı törenle sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Transferde bize hiçbir zorluk çıkarmayan ve yardımcı olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ve kadromuza katılmak için maaşında büyük fedakarlık yapan Jeremain Lens'e teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı oyuncu, Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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