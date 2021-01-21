Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasına Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasına Galatasaray ile oynanan derbi maçın kadrosundan iki değişiklik yaparak çıktı.

Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal'ı yedek soyundururken, iki futbolcunun yerine Bernard Mensah ve Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.

Siyah-beyazlı teknik adam yabancı kontenjanı nedeniyle Fabrice N'Sakala ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Güven Yalçın'ı da kadroya almadı.

Sergen Yalçın sarı kart cezasını Galatasaray maçında tamamlayan Welinton'u da yedek soyundurdu.

3 oyuncu sarı kart sınırında

Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar 3 oyuncusu sarı kart ceza sınırında çıktı.

Üç sarı kartı bulunan Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal üçer sarı kartla görev aldı.

Beşiktaşlı üç futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Göztepe maçında görev yapamayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda rüzgar panelleri dikkati çekti

Sezon başında bakıma alınan Atatürk Olimpiyat Stadı yenileme çalışmalarının ardından ilk maçına ev sahipliği yaptı.

Çeşitli bakımlardan geçen Olimpiyat Stadı'nda rüzgarı engellemesi için iki kale arkasına rüzgar panelleri kuruldu.

Beşiktaş 5 yıl sonra Olimpiyat Stadı'na çıktı

Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.

Biglia riske edilmedi

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, Lucas Biglia'yı Beşiktaş karşısında riske etmedi.

Son ana kadar tedavisi devam eden Biglia'nın üst adalesindeki ağrılarının devam etmesi üzerine riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul