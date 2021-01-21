Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı anlatım, canlı takip! Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç skoru? Golleri kim attı?

Süper Lig'in 20. hafta maçları başladı. Beşiktaş bu hafta Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı kaç kaç? Maç canlı anlatım! Fatih Karagümrük - Beşiktaş golleri kim attı? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı takip!

Heyecanla beklenen Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı başladı. Maçın canlı anlatımı futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı takip, canlı anlatım!

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı 0-0 devam etmektedir. Maç bugün saat 16:00 'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

Maç 0-0 eşitlik ile devam ediyor. Henüz maçta gol olmadı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Maç 21 Ocak Perşembe günü saat 16:00 'da başladı.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMLERİ

METE KALKAVAN(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(2. Yardımcı Hakem)

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Dördüncü Hakem)

ARDA KARDEŞLER(VAR)

OĞUZHAN UĞURLU(AVAR)

MUSTAFA ÇULCU(Gözlemci)

MEHMET TUNA(Temsilci)

GÜLHAN ÖZKAN(Temsilci)

RECEP KULAK(Temsilci)

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, N'Koudou, Aboubakar