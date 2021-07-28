Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız

"Bu sezon bitmeden Karagümrük'ü arzu ettiği stadyum ve tesise kavuşturmuş oluruz""Transfer hiçbir zaman bitmez"Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA, - Süper lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Geçen sezon Avrupa...