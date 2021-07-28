Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız

Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız
Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Haberler | Spor

"Bu sezon bitmeden Karagümrük'ü arzu ettiği stadyum ve tesise kavuşturmuş oluruz""Transfer hiçbir zaman bitmez"Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA, - Süper lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Geçen sezon Avrupa...

"Pandemi döneminde kulüpler büyük yıkım aldı"

- "Bu sezon bitmeden Karagümrük'ü arzu ettiği stadyum ve tesise kavuşturmuş oluruz" "Transfer hiçbir zaman bitmez"Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ ANKARA, - Süper lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Maalesef bu hedefe ulaşamadık. Bu sene daha güçlü bir takım olmayı umut ediyoruz. Ona yönelik transferler gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız" dedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu, bugün Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Olağan Genel Kurulda açıklamalarda bulundu. Bu sezon hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyleyen Hurma, "Tüm kulüpler gibi biz de geçen sezondan daha iyi bir sezon yaşamayı hedefliyoruz. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hedefimiz vardı. Maalesef bu hedefe ulaşamadık. Bu sene daha güçlü bir takım olmayı umut ediyoruz. Ona yönelik transferler gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız" diye konuştu."PANDEMİ DÖNEMİNDE KULÜPLER BÜYÜK YIKIM ALDI""Futbol bir kere ekonomik tarafı bir yana taraftarsız hiçbir şekilde güzel olmuyor" diyen başkan Hurma, "Sahanın, yayının görüntüsü bile güzel olmuyor. Futbol o insanlar için oynanıyor. Ancak ekonomik olarak kulüpler büyük yıkım aldı. Yayın gelirlerinde ciddi şekilde daralma oldu, döviz kurlarında gerilemeler oldu, sponsor kaybı oldu, maç günü hasılatı kayıplarımız oldu ve bir de üzerine vergi ile ilgili sıkıntılarımız var. Dolayısıyla kulüplerin hareket etmesi neredeyse imkansızlaştı. Sonuç olarak Türkiye güçlü bir ülke. Çalışarak bu sorunları yenip kulüpleri arzu edilen hedefe taşıyacağız" açıklamasında bulundu."BU SEZON BİTMEDEN KARAGÜMRÜK'Ü ARZU ETTİĞİ STADYUM VE TESİSE KAVUŞTURMUŞ OLURUZ"Tesisleşme konusunda açıklamalarda bulunan Süleyman Hurma, "Spor bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Fatih Belediye Başkanı ciddi ve yoğun bir çaba gösteriyorlar. Arnavutköy'de bir arazi belirlendi. Onun için çalışmalar sürdürülüyor. Bu sezon bitmeden bizde bu prosedürleri bitirmiş ve Karagümrük'ü arzu ettiği stadyum ve tesise kavuşturmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Hurma, "Transfer hiçbir zaman bitmez. Gidenler ve gelenler olabilir. Kalan süreçte çok yoğun bir transfer dönemi geçirmeyeceğiz. 1-2 oyuncu daha almayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Süleyman Soylu Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Elmas Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek başarıyı yakalayacağız - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:24:44. #1.14#

title