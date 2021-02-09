Fatih Karagümrük Başkanı Hurma, İstanbul Valisi Yerlikaya'yı ziyaret etti

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya, başkanımız Süleyman Hurma'yı makamında kabul etti. Takımımızı başarılarından dolayı tebrik eden Sayın Ali Yerlikaya, stadyum ve tesis konusunda elinden gelen tüm desteği vereceğini söyledi. Valimize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Süleyman Hurma'nın ziyaret sırasında Ali Yerlikaya'ya isminin yazılı olduğu 42 numaralı Fatih Karagümrük forması hediye ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük