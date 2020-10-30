Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 7. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?