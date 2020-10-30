Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu! Golleri kim attı?
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Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu! Golleri kim attı?

30.10.2020 23:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:33
Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu! Golleri kim attı?

Süper Lig'in 7. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı 5-1 bitti. Karagümrük, Erzurumspor'u kendi sahasında 5-1 mağlup etti.

MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük 5 : 1 Erzurumspor

FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fatih Karagümrük'ün golleri:

11' Badou Ndiaye

28' Lucas Biglia

45' Badou Ndiaye

71' Alassane Ndao

90' Erik Sabo

B.B. Erzurumspor'un golü:

90' Ricardo Gomes

FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?

Maç bugün 30 Ekim Cuma saat 20:00 'da oynandı.

FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)

ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

ZORBAY KÜÇÜK(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)

İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)

AHMET SERT(Temsilci)

AYDIN BALKANLI(Temsilci)

UFUK ILGAZ(Temsilci)

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