Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu! Golleri kim attı?
Süper Lig'in 7. hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünün bir diğer maçı Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor arasında oynandı. Peki maç kaç kaç bitti? Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maç sonucu nedir? Golleri kim attı? Puan durumları nasıl?
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı tamamlandı. Peki maç kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ligde yeni puan durumları nasıl? Tüm detaylar haberimizde...
FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fatih Karagümrük - B.B. Erzurumspor maçı 5-1 bitti. Karagümrük, Erzurumspor'u kendi sahasında 5-1 mağlup etti.
MAÇ SONUCU
Fatih Karagümrük 5 : 1 Erzurumspor
FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Fatih Karagümrük'ün golleri:
11' Badou Ndiaye
28' Lucas Biglia
45' Badou Ndiaye
71' Alassane Ndao
90' Erik Sabo
B.B. Erzurumspor'un golü:
90' Ricardo Gomes
FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇ NE ZAMAN OYNANDI?
Maç bugün 30 Ekim Cuma saat 20:00 'da oynandı.
FATİH KARAGÜMRÜK - B.B. ERZURUMSPOR MAÇIN HAKEMLERİ KİMDİR?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)
ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)
ZORBAY KÜÇÜK(VAR)
KEMAL YILMAZ(AVAR)
İBRAHİM AKSOY(Gözlemci)
AHMET SERT(Temsilci)
AYDIN BALKANLI(Temsilci)
UFUK ILGAZ(Temsilci)