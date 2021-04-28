Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından
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Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini, ilk yarıdaki performansı ikinci devreye yansıtamayınca maçın berabere bittiğini söyledi.

Süper Lig'in 38. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini, ilk yarıdaki performansı ikinci devreye yansıtamayınca maçın berabere bittiğini söyledi.

Sassarini, Bursa'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda üreten tarafın kendileri olduğunu dile getirdi.

İkinci yarıda oyunu kendi alanlarında kabul ettiklerini belirten Sassarini, "İki yarı da farklı olunca kötü bir sebebe yol açtı. Burada koronavirüs vakası atlatmış oyuncularımızın kondisyonunun etkilendiğini göz ardı etmemek lazım. Beraberlik maçın doğal bir sonucu. Rakipte iyi, süratli oyuncular var. Kısa ortalar yapabilen ve kontrataklara çabuk çıkan oyuncular var. Bunlar da maçın sonucuna etki etti." diye konuştu.

Ersun Yanal: "Geri dönüş güzel oldu"

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbol açısından iyi bir maçı geride bıraktıklarını aktardı.

İkinci yarı iyi futbol oynadıklarına dikkati çeken Yanal, şunları kaydetti:

"Fatih Karagümrük taktiksel olarak çok farklı organizasyonlar denemeye çalışan ve başaran bir takım. Top oynamaya odaklanmış bir takım. Biz çok eksik olmamıza rağmen onlara iyi cevap verdik. Özellikle genç oyuncuların tepkisi iyiydi. Hem hastalıklar hem sakatlıklar, bizim yolumuzu oldukça zora sokan şeyler oldu. Yeni oyuncularımızın performansları iyiydi, umutla bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha da gelişerek oynamayı ve genç oyuncularımızı geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bugün oyuncularımın tavrından dolayı teşekkür ederim. Geri dönüş güzel oldu."

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından
Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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