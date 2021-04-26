Fatih Karagümrük - FTA Antalyaspor maçı Bursa'da
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Fatih Karagümrük - FTA Antalyaspor maçı Bursa'da

Fatih Karagümrük - FTA Antalyaspor maçı Bursa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük'ün, FTA Antalyaspor'u ağırlayacağı mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük'ün, FTA Antalyaspor'u ağırlayacağı mücadele Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, 28 Nisan Çarşamba günü FTA Antalyaspor'u konuk edecek. Stat problemi nedeniyle iç saha maçlarını farklı yerlerde oynayan Karagümrük, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan da oldu. Bu sebeple İstanbul temsilcisi, FTA Antalyaspor müsabakasını Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynayacak.

Fatih Karagümrük, daha önce Atatürk Olimpiyat, Şükrü Saracoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Necmi Kadıoğlu, Vodafone Park ve Kocaeli Stadı'nı kullanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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