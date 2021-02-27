Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fatih Karagümrük evinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlu Atılay Canel ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

CANEL: OYUNCULARIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPTI

Canel, önemli bir maçtan 3 puanla yarıldıkları için mutlu olduklarını söylerken, "Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz. Bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk. Nitekim de oyuncularımız ellerinden geleni istekli, arzulu bir şekilde yerine getirdi. Yarından itibaren çalışmalara başlayıp, Erzurum'dan da puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum. Borini kendisine iyi baktı. Bütün hafta boyunca antrenmanlarımıza gayretle çıktı. Verilen görevleri yerine getirdi. Golüne de attı" şeklinde konuştu. TOKATLI: OYUNCU ÜZERİNDEN DEĞİL OYUN ÜZERİNDEN GİTMEYE ÇALIŞIYORUZ

Tokatlı, hem kaybedilen mücadele, hem de Trabzonspor'a transfer olan Bakasetas için, "Savunmada çok sıkıntı yaşamıyoruz, az gol yiyen takımlardan biriyiz. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Topla çok oynayalım diye özel bir uğraşımız yok ama bir oyun felsefesi getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de inanın çok çalışıyoruz. Şu anda en büyük sıkıntımız topu içeri atamamız. Geçen haftalarda oynadığımız maçlara bakarsak, oyunumuzda çok fazla düşüş olduğu söylenemez. Bakasetas değerli bir oyuncuydu ama Alanyaspor bugüne kadar olduğu gibi giden oyuncuların yerine başka oyuncular bulmaya çalışıyor. Türk futboluna oyuncu kazandırmak için uğraşıyoruz. Oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Genç oyuncularımız var, onları Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Değerli bir oyuncumuz gitti ama bunun bizi oyun anlamında çok etkilediği söylenemez" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı