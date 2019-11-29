Fatih Karagümrük: 4-0
STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan DuranİSTANBULSPOR: Alperen - Muhsin, Wellington Nascimento, Etoga, Duhan Aksu, Eslem, Onur Ergün, Muhammed Enes (Dk. 76 Allahyar), Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Cajic, Diouf (Dk.
29.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:20
STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan DuranİSTANBULSPOR: Alperen - Muhsin, Wellington Nascimento, Etoga, Duhan Aksu, Eslem, Onur Ergün, Muhammed Enes (Dk. 76 Allahyar), Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Cajic, Diouf (Dk. 88 Joseph Mensah)FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov - Koray Altınay, Dobrovoljc, Aldülhamit, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya (Dk. 64 Barış Özbek, (Dk. 77 Alpaslan Erdem)), Ramazan Civelek (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Brahim Darri, EmegharaGOLLER: Dk. 6 Diouf, Dk. 27 Ali Dere, Dk. 70 Muhammed Enes, Dk. 83 Wellington Nascimento (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Zeki, Çağrı, Turgut Doğan (Fatih Karagümrük), Muhammed Enes, Diouf (İstanbulspor)TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında İstanbulspor evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Bu sonuç ile İstanbulspor ligdeki 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 15'e çıkardı. Konuk takım ise 4'üncü yenilgisini aldı ve 19 puanda kaldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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