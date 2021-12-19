Fatih Karagümrük, 3 maçlık mağlubiyet serisine Göztepe karşısında son verdi - Haberler Spor
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Fatih Karagümrük, 3 maçlık mağlubiyet serisine Göztepe karşısında son verdi

Fatih Karagümrük, 3 maçlık mağlubiyet serisine Göztepe karşısında son verdi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, 3 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, 3 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın 76. dakikasında Caner Erkin'in güzel vuruşuyla 1-0 üstünlük kuran VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

Ligde Kasımpaşa galibiyetinin ardından çıktığı 3 karşılaşmada Trabzonspor, GZT Giresunspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olan İstanbul temsilcisi, Göztepe'yi yenerek 7. galibiyetine ulaştı ve puanını 25'e çıkardı.

Geçen hafta içinde teknik direktörlük değişikliğine giden VavaCars Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe üst üste ikinci yenilgisini aldı

Geçen hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenilen Göztepe, bu haftayı da puansız kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinde bu haftayı galibiyetle kapatan Çaykur Rizespor'a geçilerek 18. sıraya geriledi.

Karşılaşmayı 9 bin 555 taraftar takip etti.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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