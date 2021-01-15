Fatih Karagümrük: 1-3

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Toure (Dk. 90+2 Mustafa), Polomat, Motta, Soner (Dk. 46 Murat), Candeias, Furman (Dk. 63 İlker), Sefa (Dk. 80 Rahmetullah), SioFATİH KARAGÜMRÜK : Viviano - Hedenstad, Fatih , Campi, Balkovec, Biglia (Dk. 65 Koray), Ndao, Ndiaye (Dk. 90 Arveladze), Bertolacci (Dk. 79 Erik Sabo), Borini (Dk. 79 Jimmy Durmaz), Mevlüt (Dk. 64 Sobiech)GOLLER: Dk. 74 Motta (P) (Gençlerbirliği) - Dk. 23 Biglia (P), Dk. 36 Ndao, Dk. 88 Sobiech ( Fatih Karagümrük )SARI KARTLAR: Sio, Arda, Sefa, Candeias, Toure (Gençlerbirliği) - Balkovec, Arveladze, Fatih, (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'de 19'uncu haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fatih Karagümrük deplasmanda Biglia (P), Ndao ve Sobiech'in attığı gollerle Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

2'nci dakikada Karagümrük atağında Balkovec'in sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Mevlüt'ün kafa vuruşu, kaleci Nordfeldt'i geçerek yandan auta çıktı. 20'nci dakikada Motta'nın Borini'ye ceza sahası çizgisi üzerinde yaptığı harekete karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan serbest vuruş verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Biglia, topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.36'ncı dakikada Toure'nin hatasından yararlanan Ndiaye topu Ndao'ya aktardı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao topu filelere gönderdi: 0-2.41'inci dakikada Candeias'ın ortasında Furman'ın kafa vuruşu üst direği sıyırarak auta çıktı.49'ncu dakikada ceza sahası dışından Borini'nin çektiği şutta kaleci Nordfeldt, son anda topu kornere çeldi.74'üncü dakikada Ndiaye'nin eline çarpan topta Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Motta topu filelere gönderdi: 1-2.87'nci dakikada Karagümrük savunmasından dönen top Murat'ın önünde kaldı. Murat topu kale yerine savunmaya nişanladı.88'inci dakikada Jimmy Durmaz'ın pasıyla buluşan Sobieh, topu filelere gönderdi: 1-3.

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-1 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA