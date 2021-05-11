Futbol: Süper Lig
Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan OkBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 38 Mensah), Nkoudou (Dk.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Ok
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 86 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 38 Mensah), Nkoudou (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Larin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao (Dk. 86 Koray Altınay), Bertolacci (Dk. 86 Serhat Ahmetoğlu), Jimmy Durmaz (Dk. 65 Castro), Borini, Sobiech (Dk. 78 Aksel Aktaş)
Goller: Dk. 39 Bertolacci, Dk. 80 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 54 Ghezzal (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 76 Zukanovic (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 44 Ghezzal, Dk. 64 Welinton (Beşiktaş), Dk. 46 Bertolacci, Dk. 62 Borini, Dk. 85 Ndao, Dk. 90+2 Serhat Ahmetoğlu, Dk. 90+4 Castro (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
52. dakikada Ndao'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Borini'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Larin, sol kanattan ceza sahasına girer girmez topu yerden arka direğe çıkardı. Arka direkte topu önünde bulan Ghezzal'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
60. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
67. dakikada ceza sahası dışında seken topu önünde bulan Mensah sert vurdu. Meşin yuvarlak Viviano'da kaldı.
80. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Ndao, sol kanata gönderilen uzun topu kontrol edip ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Borini'ye çıkardı. Oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan