Fatih Karagümrük: 0 - Keçiörengücü: 2
STAT: VefaHAKEMLER: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil TunçFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk.
22.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:57
STAT: Vefa
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Cemil TunçFATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Sabo (Dk. 86 Çağrı Ortakaya), Arif Morkaya, Zeki Yıldırım, Turgut Doğan Şahin (Dk. 64 Abdulhamit Yıldız), Darri (Dk. 80 Barış Başdaş), EmegharaKEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Soner Gönül, Süleyman Olgun, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda (Dk. 83 Burak Aydın), Dialiba (Dk. 89 Mendy), Kone (Dk. 66 Abdulkadir Kuzey)GOLLER: Dk. 69 ve 86 Dialiba (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dk. 28 Giray Bulak (Teknik direktör), Dk. 35 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 60 Dialiba (Keçiörengücü)
TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta karşılaşmasında Keçiörengücü, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
Kaynak: DHA