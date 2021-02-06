Fatih Karagümrük: 0-1
İbrahim ALİOĞLU / STAT: Fatih TerimHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut (Dk. 46 Ndayishimiye), Ömer Ali (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk.
İbrahim ALİOĞLU/
STAT: Fatih Terim
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut (Dk. 46 Ndayishimiye), Ömer Ali (Dk. 60 Junior Fernandes), Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli (Dk. 77 Ba)FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut - Koray, Roco, Jimmy Durmaz, Borini (Dk. 82 Salibur), Ndao (Dk. 87 Lens), Balkovec, Campi, Castro (Dk. 87 Vato), Bertolacci, Ademi (Dk. 68 Sobiech)GOL: Dk. 52 Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük)SARI KARTLAR: Azubuike (Medipol Başakşehir) - Campi (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Fatih Karagümrük puanını 37'ye yükseltirken, Medipol Başakşehir 24 puanda kaldı.
18'inci dakikada Borini'nin ceza sahası içinde Ömer Ali'ye yaptığı müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.19'uncu dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltı atışı üst direğe çarparak auta çıktı. 28'inci dakikada sağ kanattan Ndao'nun sert ortasında Ademi'nin yakın mesafeden vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi. 36'ncı dakikada Ömer Ali'nin pasını topukla önüne alan Gulbrandsen'in ceza sahası içindeki şutu kaleci Aykut'tan döndü. 45+2'nci dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında Crivelli'nin kafa vuruşu kaleci Aykut'ta kaldı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 52'nci dakikada Ndao'nun ceza sahası içine havalandırdığı topu Jimmy Durmaz kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.65'inci dakikada Giuliano, Crivelli ile ver-kaça girdi, sonrasında Brezilyalı futbolcunun şutunda kaleci Aykut topu kornere çeldi. 68'inci dakikada Giuliano'nın ceza sahası içerisinde arka direğe yerden pasında Crivelli topu boş kaleye gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.85'inci dakikada Hasan Ali'nin ortasında kaleci Aykut topu uzaklaştırmak isterken top Demba Ba'nın önünde kaldı, Senegalli oyuncunun şutunda savunma topu uzaklaştırdı.
Mücadeleyi Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU