'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı - Haberler
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'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih' sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih' sondaj gemisinin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni kuyu, yeni heyecan. Şimdi sıra Karasu-1'de. Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladı. Gemimiz, deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arayışını sürdürecek. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız" dedi.


'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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