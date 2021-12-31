Fatih Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne yeni bir sondaj gemisi daha geliyor

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne yeni bir sondaj gemisinin daha ekleneceğinin müjdesini verdi. Bakan Dönmez, "Hedefimiz 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak" dedi.

Filyos Limanı'nda bakım ve onarım çalışmaları devam eden Yavuz Sondaj Gemisi'nden Karadeniz'deki faaliyetlerine devam eden Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin yanı sıra Batman'daki sondaj çalışmalarına canlı bağlantı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni müjdelerin haberini verdi. Bakan Dönmez, 2022 yılında dördüncü sondaj gemisinin daha filoya dahil edileceğini açıklayan Bakan Fatih Dönmez, "Önümüzdeki yılını Mayıs ve Haziran ayı gibi bir gemiyi daha filomuza katacağız. Bu üç gemiye bir kardeş daha gelecek inşallah" dedi.

"2020'DE BÜYÜK BİR KEŞFE İMZA ATILDI"

Bakan Dönmez, 2020 yılında açıklanan 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle büyük bir keşfe imza atıldığını hatırlatarak, "İnşallah önümüzdeki yıl daha başarılı daha bereketli bir yıl olur hepimiz için. Geçtiğimiz yıl da 2020 yılını kastediyorum. Büyük bir keşfe imza atılmıştı. Ağustos ayında açıklamıştık. 405 milyar metreküplük Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfi. Bu yıl da Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük keşif olmuştu. Akabinde Kanuni Sondaj Gemimiz kuyu akış testlerine başlamıştı. Türkali-2'yi bitirdiler başarılı bir şekilde. Şu anda Türkali-1'in yakma testleri devam ediyor. Sahada arkadaşlarımı görüyorum" diye konuştu.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ KARADENİZ'DEKİ İLK SEFERİNE ÇIKACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda bakım ve hazırlık çalışmalarını sürdüren Yavuz Sondaj Gemisi'nin 2022 yılının Şubat ayı ortalarında Karadeniz'deki ilk seferine çıkacağını açıkladı. Bakan Dönmez, Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne 2022 Mayıs ayında yeni bir sondaj gemisinin daha dahil edileceğinin müjdesini verdi. Dönmez, "Gördüğünüz gibi gayet alevli bir gece. Yılbaşının anlamına bir yerde uygun. Neredeyse Karadeniz gazı 'artık beni serbest bırakın' dercesine yanıyor. Allah'a hamdediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu gün belki de ailelerinizden uzaktasınız. Filyos'ta Yavuz Sondaj Gemisi'nde onlar da çok yakın bir gelecekte önümüzdeki yılın Şubat ortalarında Karadeniz'deki ilk seferine çıkmış olacak. Gerekli hazırlıklar yapılıyor. Karadeniz'de üç sondaj gemimiz faaliyetlerine devam edecek. Fatih Sondaj Gemisi ağırlıklı olarak sondajları yaparken Kanuni Sondaj Gemimiz de açılan kuyularda test işlemlerine, tamamlama işlemlerine devam edecekler. Yavuz Sondaj Gemisi de yine iş planına uygun olarak test ve yeri geldiğinde sondaj yapma imkanı var. Bu gemilerin her türlü imkanı ve donanımızı söz konusu. Önümüzdeki yılını Mayıs ve Haziran ayı gibi bir gemiyi daha filomuza katacağız. Bu üç gemiye bir kardeş daha gelecek inşallah" diye konuştu.

MTA ORUÇ REİS AKDENİZ'DE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Bakan Fatih Dönmez, "Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırmalara bu arada devam ediyor. Karadeniz bölgesinde. MTA Oruç Reis de Akdeniz'de devam ediyor. Ben tekrar Kanuni Sondaj Gemisi'nde çalışan kardeşlerime mutlu seneler diliyorum. Allah kazadan beladan korusun" diyerek Kanuni Sondaj Gemisi'ndeki kuyu akış testi çalışmalarını canlı bağlantı ile takip etti.

"YAPTIĞINIZ FEDAKARLIĞIN TÜM TÜRKİYE FARKINDA"

Fatih Sondaj Gemisi'ne canlı bağlantı ile bağlanan Bakan Fatih Dönmez, "Şu anda siz görev başındasınız. Ailelerinizden uzaktasınız ama bir yerde bunlar milli görev. Yaptığınız fedakarlığın tüm Türkiye farkında. Bu gün TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyalduz bizlerle beraber. Meclisimiz KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş bey bugün bizleri yalnız bırakmadılar. Onların da selamlarını iletiyorum. Üzerimde bir selam daha var. Cumhurbaşkanımız selamlarını ve iyi dileklerini iletmemi istedi" diye ifade etti.

TÜRKALİ-7'DE 2 BİN 789 METREDE SONDAJ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Canlı bağlantı ile Bakan Dönmez'e bilgi veren Fatih Sondaj Gemisi heyeti, "Şu anda Türkali-7 kuyusunda 2 bin 789 metrede sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 25-30 gün daha Türkali-7 kuyusunda sondaj faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" ifadelerine yer verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de çalışmalarını sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin ardından Batman Toytepe-5 sondaj kuyusuna canlı bağlantı gerçekleştirdi. 2017 yılında keşfedilen sahada 6 kuyudan sonra yedinci kuyu için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yatay sondaj kuyusunda 3 bin metrenin tamamlanmasının ardından kuyunun üretime alınacağı ifade edildi.

"SAKARYA GAZ SAHASI'NA KOMŞU ALANDA KEŞİF AMAÇLI SONDAJIN HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

Açıklanan doğalgaz keşiflerinin yanı sıra 2022 yılının ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu alanda keşif amaçlı sondajın hazırlığı içerisinde olduklarının müjdesini veren Bakan Dönmez, "Bizim alanda tatil mevhumu pek yok. Milletimizin hizmetindeyiz. Bildiğiniz gibi 2020 yılında Tuna-1 kuyusunda ilk keşfimizi açıklamıştık. 405 milyar metreküplük. 2020 yılında derin deniz sondajlarında dünyada gerçekleştirilen en büyük keşfi yapmıştık. Kayıtlara öyle geçmişti. 2021 yılında Haziran ayında Cumhurbaşkanımız halkımıza yeni bir müjde vermişti. Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük. Bu bölgelerde üretim kuyularına devam ediyoruz. Şu anda 9. kuyuyu açıyoruz. Nasipse inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu alanda daha keşif amaçlı sondajın hazırlığı içerisindeyiz. Öyle ümit ediyorum ki 2022'de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız" diye konuştu.

"DENİZ TABANINA YERLEŞTİRİLECEK BORULAR İTALYA'DA ÜRETİLİYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, karada da BOTAŞ'ın ana doğalgazı iletim hattına bağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve 2022 yılının ilk yarısında doğalgaz iletim borularını deniz tabanına yerleştirilmesiyle alakalı çalışmaları başlatacaklarını söyledi. Bakan Dönmez, boruların İtalya'da üretiminin sürdüğünü hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kuyu açma işlemleri devam ederken karada da şu anda Karadeniz gazını işleyecek tesisin çalışmaları devam ediyor. Onlar da suratle başladılar. Hedefimiz bildiğiniz gibi 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. BOTAŞ'da ana iletim hattına bağlamak için onlar da gerekli hazırlıklarını, projelerini yaptılar. İhale süreçleri devam ediyor. O da iş planına uygun olarak ilerleyecek. Bu arada tabi biz aslında boruların siparişini vermiştik onlar şu anda üretiliyor İtalya'da. Önümüzdeki yılın belki ilk yarısında dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesiyle alakalı çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. Biliyorsunuz yaklaşık 170-180 km'lik bağlantı hattımız var su altında. Hedefimiz önümüzdeki yılın sonuna kadar yetiştirmek" şeklinde konuştu.

"KASTAMONU-ORDU'DAKİ SİSMİK ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR"

2026 itibariyle maksimum üretim seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Fatih Dönmez, "Barbaros Hayreddin Kastamonu-Ordu açıklarında sismik araştırmalarına devam ediyor. O verileri analiz ettikten sonra orada da eğer olumlu değerlendirme sonucuna varırsa benzer şekilde keşif amaçlı sondajı orada da planlıyoruz. Batı Karadeniz'de Amasra sahasında da bir kuyu açtık keşif amaçlı. Orada da dört kuyuya çıkmak gibi hedefimiz var. İlk etapta on kuyuyu tamamlayıp üretime almayı amaçlıyoruz. Günlük yaklaşık 10 milyon metreküplük üretim planımız var. 2026 itibariyle de maksimum üretim seviyesine de ulaşmayı hedefliyoruz. Muhtemelen 40-50 arasında kuyu açmış olacağız. O tarih itibariyle baktığımızda Türkiye'de kullanılan gazın üçte birini bu bölgeden üretir hale geleceğiz. Başka bir ifadeyle Türkiye'de konutlarda tüketilecek gazın tamamını Karadeniz'den üretme imkanına kavuşacağız. 25 yıl süreyle. Yeni keşifler oldukça rakamda, miktarda artmış olacak. Gaz Türk halkıyla buluştuğunda öncelikle halkımız kazançlı çıkacak sonra devletimiz kazançlı çıkacak. Herkesin kazançlı çıkacağı güne doğru yaklaşıyoruz" diyerek yeni müjdelerin haberini verdi.

"KARADENİZ'İN BİR NEVİ ALTINI ÜSTÜNE GETİRİYORUZ"

Yerli insan kaynağı ve yerli ekipman konusundaki çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Bakan Fatih Dönmez, "Geri sayım başladı. TPAO zaten ilk oturduğumuz andan itibaren kronometreyi başlatın dedik. İçinde bulunduğumuz Yavuz Sondaj Gemisi hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip. Son derece modern gemiden bahsediyoruz. 2-3 yıl içerisinde TPAO bu operasyonları büyük oranda insan kaynağıyla yapabilecek seviyeye gelmiş oldu. Yüzde 65-70 seviyesinde yerli insan kaynağımızı buralarda çalıştırmış oluyoruz. Yerli ekipman konusunda da ciddi girişimlerimiz var. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı üretmeye başladığımızda belki dünya tarihinde iki üç rekora imza atmış olacağız. Bir bu kadar derin denizde gaz sahasının geliştirilmesini en kısa sürede yapmış olacağız. O açıdan son derece önemli. Karadan uzaklığı açısından baktığımızda da belirlediğimiz tarihte gazı karaya getirirsek o da tarihe geçecek yeni rekor olacak. Karadeniz'in bir yerde altını üstüne getiriyoruz. Doğusundan batısına kadar kendi yetki alanımızda bu işleri yapacağız. Tabii Türkiye Petrolleri buradaki bilgisini artırdıkça başka ülkelerden de aslında çalışma teklifler alıyorlar. Zaman zaman bize kadar intikal eden teklifler var. Önceliğimiz Karadeniz olmakla birlikte vakit fırsat buldukça diğer projelere destek vermeye çalışacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyorum. Yine önümüzdeki yılda da yeni müjdeleri sizlerle paylaşmak dileğiyle, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın da yeni yılını kutlamak istiyorum. Özellikle içinden geçtiğimiz zor süreçlerde özellikle Covid'le yoğun bir mücadele söz konusu. İnşallah 2022 yılında da bu hastalıktan da kurtulmuş oluruz" diye sözlerini tamamladı.

(Onur Altındağ - Yasin Erdem/ İHA)