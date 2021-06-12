Fatih kaçarken çaldığı parayı düşüren şüpheli yakalandı
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Fatih kaçarken çaldığı parayı düşüren şüpheli yakalandı

Fatih kaçarken çaldığı parayı düşüren şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te bir şüpheli masaj broşürü gösterip oyaladığı yabancı uyruklu iki kişiden yankesicilik yöntemiyle bin 35 dolar çalarak kaçtı.

FATİH'te bir şüpheli masaj broşürü gösterip oyaladığı yabancı uyruklu iki kişiden yankesicilik yöntemiyle bin 35 dolar çalarak kaçtı. Parası çalınan iki kişi, kaçan şüphelinin peşine düştü. Kovalamacaya dahil olan polis, şüpheliyi paraları yere düşürünce yakaladı. 

Polis ekipleri, geçtiğimiz salı günü saat 18.00 sıralarında, Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde iki kişinin B.Y.'yi kovaladığını fark ederek peşlerine takıldı. Kovalamaca sırasında B.Y. düşen paralar yere saçıldı. Polisin kovalaması sonucu B.Y. yakalandı. Şüpheli B.Y.'nin, masaj broşürü gösterme bahanesiyle oyaladığı yabancı uyruklu Z.Y. ve B.A.'dan yankesicilik yöntemiyle bin 35 dolar çaldığı ortaya çıktı. Parayı çaldıktan sonra da Z.Y. ile B.A. tarafından kovalandığı ve kaçarken parayı düşürdüğü anlaşıldı. Yerden toplanan paralar sahipleri Z.Y. ile B.A.'ya teslim edildi. Polis merkezine götürülerek, işlemleri yapılan B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Paraları çalınan iki kişin şüpheliyi kovaladığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.


Fatih kaçarken çaldığı parayı düşüren şüpheli yakalandı
Fatih kaçarken çaldığı parayı düşüren şüpheli yakalandı
Fatih kaçarken çaldığı parayı düşüren şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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