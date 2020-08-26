Fatih'in portresi İBB'ye getirildi
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Fatih'in portresi İBB'ye getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) geçtiğimiz haziran ayında Londra'da düzenlenen müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyeye getirildi.

26.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) geçtiğimiz haziran ayında Londra'da düzenlenen müzayedede satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyeye getirildi.

Tablo, geniş güvenlik önlemleri altında Saraçhane'deki başkanlık binasına getirildi.

Başkanlık girişinde basın mensuplarına açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tablonun yuvaya döndüğünü belirterek, bunun gurur verici olduğunu söyledi.

Cuma günü resimle ilgili basın gösterimi olacağını ifade eden İmamoğlu, "Yine Saraçhane'de halkın evinde, İstanbullu ile buluşturacağız. En tertipli, en düzenli şekilde İstanbul halkı ve tüm Türkiye ile bu güzel eseri paylaşmak için heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tuval üzerine yağlı boya çalışılan ve eni 33,4, boyu ise 45,4 santimetre olan tablo için İBB başkanlık binasında yer alan balo salonu sergi salonuna çevrildi.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, portre için yüksek güvenlikli depo ve sergi alanı oluşturduklarını belirterek, hava geçirgenliği olmayan, ısı ve nem koşullarını uluslararası standartlarda sağladıklarını kaydetti.

Fatih'in portresi İBB'ye getirildi

Kaynak: AA

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