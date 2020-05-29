Fatih'in otağında Cuma namazı kıldılar KOCAELİ, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da cuma namazları camilerin avluları, meydan, kapalı pazar alanları ve statlarda, yağmur yağışının olduğu yerlerde ise camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı.

KOCAELİ, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da cuma namazları camilerin avluları, meydan, kapalı pazar alanları ve statlarda, yağmur yağışının olduğu yerlerde ise camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak kılındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Hünkar Çayı'nda Cuma namazı kılınırken, Zonguldak'ta ise yağmur yağışı altında namaz kılındı.

Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın'da vatandaşlar Cuma namazı kılmak için meydan, cami avluluları, stat ve kapalı pazar yerlerine akın etti. Yağmur yağışının olduğu yerlerde camiler ibadete açıldı. Vatandaşlar maske takarken, sosyal mesafe kuralına uyuldu. İmamın Safları sıklaştıralımö sözünün yerini Sosyal mesafeyi bozmayalım aldı. HÜNKAR ÇAYIRINDA NAMAZ KILINDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda cuma namazı kılındı. İstanbul'un fethinin 567'nci gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar Hünkar Çayırı'na akın etti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak saf tutuldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi vatandaşlarla birlikte Cuma namazını kılarken, maske takılarak ve tek kullanımlık seccadeler kullanıldı. Cuma namazı öncesi mehter takımı marşlar çaldı. SAKARYA MEYDANDA NAMAZ KILINDI Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Cuma namazı kılındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Cuma namazı için Demokrasi Meydanı'nda çadır kurdu. Çadır kurulan bölgede sosyal mesafe işaretlemesi yapıldı. Meydanda namaz kılmaya gelenler için giriş noktalarında dezenfektan stantları oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya cemaatle birlikte namaz kıldı. İmamlar cemaatle kılınan namazlarda Safları sıklaştıralımö uyarısını Sosyal mesafeyi bozmayalımö şeklinde güncelledi. Hendek ilçesinde İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen camilerde Cuma Namazı kılındı. 5 bin kişilik Rasimpaşa Camii'nde 74 gün sonra bin kişi ile Cuma Namazı kılındı. Hendek Merkez Büyük Camii içerisine sosyal mesafeyi korumak için sadece 150 kişi alındı. CUMA NAMAZI SAĞANAK YAĞMUR ALTINDA KILINDI Zonguldak'ta, cuma namazı limanda bulunan kargo alanında sağanak yağmur altında kılındı. Kentte cuma namazı, limanda bulunan kargo alanı ve okul bahçelerinde kılındı. Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri limandaki kargo alanında cuma namazını kıldı. Yağmur altında kılınan cuma namazında sosyal mesafe kuralları dikkate alındı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Biraz şartlarımız iyi değildi ama güzel oldu. Allah herkesin duasını, namazını kabul etsin. İnşallah süreci de bu şekilde daha iyiye doğru götüreceğiz. dedi. Alaplı ilçesinde ise namaz kılınacak Anadolu Lisesi bahçesinde imamlar tarafından fark edilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. MASKE VE SECCADESİ OLMAYANLAR CAMİYE ALINMADI Düzce'de, camilere maskesi ve seccadesi olmayan vatandaşlar alınmazken, cami girişinde vatandaşların ateşi ölçüldü. Namaz sırasında saflarda sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, tek kullanımlık seccade ile namazlarını kıldı. ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ Bolu'da mahalle ve köylerde 93 yerde Cuma namazı kılındı. Camilere maskesi ve seccadesi olmayan vatandaşlar alınmazken, cami girişinde vatandaşların ateşi ölçüldü. Namaz sırasında saflarda sosyal mesafe kuralına uyan vatandaşlar, tek kullanımlık seccade ile namazlarını kıldı. KARABÜK'TE CAMİDE KILINDI Karabük'te yağmur yağışı etkili oldu. Yağmur yağışı nedeniyle bazı yerlerde namazlar camilerde kılındı. Köprübaşı Camii'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak cemaat belli aralıklarla saf tuttu. Camiye gelen maske takarak, getirdikleri seccadelerde namazlarını kıldı. Karabük kapalı pazar yerinde de Cuma namazı kılındı. BARTIN'DA YAĞMUR NEDENİYLE CUMA NAMAZI CAMİLERDE KILINDI

Bartın'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Valilik kararı ile kent merkezindeki cami içinde kılındı. Yukarıhalilbey Camii girişinde dezenfektanla alınan cemaat belirlenen alanlara seccadelerini getirerek, Cuma namazını kıldı.

Kaynak: DHA