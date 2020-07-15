Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese müze olacak
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Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese müze olacak

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne'deki Saatli Medrese, "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak hizmet verecek.

Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese müze olacak
15.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:20

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne'deki Saatli Medrese, "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" olarak hizmet verecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, medresede düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde, Edirne ile ilgili bir hayalin gerçekleşmesi için adım atıldığını söyledi.

İstanbul'u fetheden Edirneli Fatih Sultan Mehmet Han'ın müzesini Edirne'de yapmayı hayal ettiklerini belirten Canalp, "İstanbul'da kendisinin kurmuş olduğu vakfın devamı mahiyetindeki bir üniversiteyle iş birliği halinde bu müzeyi kurmuş olmamız, Edirne ile İstanbul arasındaki tarihten kaynaklanan bağı tekrar canlandırma anlamına geliyor." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin tüm birimlerinin müze çalışmalarına destek olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Teknik çalışmaları çok kısa zamanda tamamlayacağız. Arkasından da hızlı şekilde uygulamaya geçmek suretiyle önümüzdeki yıl Edirne'de Edirneli bir padişah olan, İstanbul'u fetheden Fatih'in müzesini Edirne'de açmış olacağız. Fatih Sultan Mehmet Han tarihimiz açısından çok önemli bir şahsiyettir. Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından biridir Fatih. Devlet adamlığının dışında çok daha derin bir vizyona sahip insandır. Fatih, devlet adamıdır, hükümdardır ama Fatih aynı zamanda bir şairdir, divanı olan bir şairdir. Fatih aynı zamanda mühendistir. Şahi topun çizimlerini, boğaza yapacağı kalelerin çizimlerini kendisi yapabilecek kadar mühendis bir insandır."

Fatih'in dördün üzerinde yabancı dili ana dili gibi konuşabildiğini, tarihi vesikaları orijinal metinlerinden okuyabilecek kadar geniş vizyona sahip olduğunu altını çizen Vali Canalp, "Fatih aynı zamanda bir komutandır. Bu kadar geniş perspektifli bir insan olması dolayısıyla yapacağımız müze de Fatih'in hem derinliğini hem de geniş vizyonunu ortaya koyabilecek mahiyette olacaktır. Bu çerçevede Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden alacağımız akademik destek de yapacağımız işin kalitesine çok büyük etki sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Fatih, tarihin büyük şahsiyetlerindendir"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof. Dr. M. Fatih Andı da bugün güzel bir işin ilk adımının atıldığını dile getirdi.

Büyük toplumların büyük insanlar yetiştirdiğini vurgulayan Andı, "Büyük insanlar da döner hem kendi aktüel zamanlarının hem de daha sonra kendi toplumunun nesillerinin hatta bütün bir insanlığın gelecekteki nesillerinin oluşumuna katkı sağlarlar, onları inşa ederler. Tabiri caizse onlar için rol model oluştururlar. Fatih Sultan Mehmet, etkisi günümüze kadar gelmiş tarihin büyük şahsiyetlerindendir." dedi.

Üniversitesinin edebiyat, mimarlık fakülteleri ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi Uygulama Araştırma Merkezi olarak Fatih Sultan Mehmet adına yaptıkları bütün etkinliklerin en sevindirici ve en netice vereni olarak bu müzeyi gördüklerini belirten Andı, bu çalışmanın tarih ve turizm kenti olan Edirne'yi ilgi odağı yapma noktasında bir adım daha ileri götüreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Canalp ve Rektör Andı, iş birliği protokolünü imzaladı. Andı, Canalp'e minyatür şahi topu, Canalp de Andı'ya Selimiye Camisi figürünün yer aldığı Edirnekari tablo hediye etti.

"Bir padişahın adını taşıyan ilk müze Edirne'de olacak"

Müzenin kuruluş çalışmalarına katkıda bulunan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ise müzenin gelecek nesillere yol gösterici olacağını anlattı.

Müzenin geniş kapsamlı bir çalışmayla oluşturulacağını belirten Kurşun, "Daha önce Türkiye'de bir padişah adına yapılmış bir müze yoktu. İstanbul'daki Fetih Müzesi gibi tematik müzelerimiz vardı ancak doğrudan doğruya bir padişah adını taşıyan bir müze yok. Padişahların şehzade olarak durduğu şehirlerde onlar adına birtakım şeyler var ama doğrudan doğruya bir padişah adıyla ilk müze olması hasebiyle önemli bir müze olacak." ifadelerini kullandı.

Törene, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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