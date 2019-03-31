Fatih İlçe Seçim Kuruluna Oylar Gelmeye Başladı

Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA

Fatih İlçe Seçim Kuruluna 843 sandıkta sayılan oylar gelmeye başladı.

31 Mart Mahalli ve İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Fatih'te 843 sandıkta oy kullanıldı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılan oylar çuvallara konularak sandık görevlileri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih Spor Kompleksi'nde bulunan ilçe seçim kuruluna getirilmeye başlandı. Bazı sandık görevlilerinin oyları koşarak getirmesi görüntülendi. Oy çuvallarıyla gelen sandık görevlileri girişte kayıt yaptırdıktan sonra 3 kurulun bulunduğu ilçede oylarını teslim etme işlemleri devam ediyor. Oyların teslim alınmasından sonra oy çuvalları her kurulun kendi alanında sıralanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Oy çuvallarının getirilmesi

-Koşarak oy getirenlerden görüntü

-Sandık görevlilerinin işlem yapması

-Oy çuvallarının görüntüsü

-Sırada işlem yaptırmak için gelenler

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA