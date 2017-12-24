Fatih Hoca Geldiği İçin Mutlu Olduk"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Fatih Terim'in takımın başına geçtiği için mutlu olduklarını söyledi. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş, "Çok mutluyuz Fatih hoca gibi bir insanın bize katıldığı için. Son 20-30 seneye bakarsak Galatasaray tarihi değiştiren bir hoca. 2 gün çalışma fırsatımız var. Kendi oyununu bize gösteremedi. İkinci devre, kampta bambaşka bir Galatasaray göreceksiniz dedi. Mutlu olmamızı istedi. Yine sahada düşündüğümüzü yapmamızı istedik. 3-1'lik galibiyetle devreyi kapattık. İkinci yarı iyi kampla iyi çalışmayla şampiyon olmak istiyoruz. Dönemler gelir, çok forma şansı gelir, dönem gelir forma şansı bulamazsınız. Biz profesyonel futbolcuyuz. Biz rekabet içindeyiz. 11 kişi oynayabiliyor. Hocam bugün bana bir anda şans verdi. Isın, seni oyuna sokacağım dedi. Hazır olmanız lazım. 90 dakika konsantre olup, maçı takip etmeniz lazım" diye konuştu.



(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/İHA)