Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı
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Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı

Fatih Haliç Su Sporları Festivali Başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali başladı.

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali başladı. Festivalde kano, kürek ve dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya yarışıyor.

Üç tarafı deniz ile çevirili olan Fatih'te, gençleri su sporlarına teşvik etmek amacıyla yapılan Fatih Haliç Su Sporları Festivali 10-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 17-20 yaş arası gençler, 21 ve üzeri yaş büyükler olmak üzere iki klasmanda gerçekleşecek festivalde katılımcılar; dragon bot, kano ve kürek yarışları yapacak.

İki gün sürecek olan festivalin ilk gününde yarışmacılar su üzerinde kıyasıya mücadele ederek sıralama turlarını tamamladı. Haliç Parkı'nda da langırt, boks makinesi, ayak tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik ve oyunlar düzenlendi. Ayrıca canlı DJ performansıyla renklenen etkinlikte sponsorların ücretsiz ikramları yer aldı. Festivalin ikinci gününde final yarışları yapılarak, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

"Burada düzenlenmiş çok güzel bir etkinlik var"

İstanbul Su Sporları Kulübü adına yarışan Burak Küçük, "Dragon bot branşına katılacağız. Dragon bot 18 kişilik ekiple çekilen bir su sporu faaliyeti. Daha önce de çeşitli etkinliklere katıldık. Derecelerimiz de var. Burada düzenlenmiş çok güzel bir etkinlik var. Sadece dragon bot olarak değil, kano olsun, badminton olsun, ayak tenisi gibi bir sürü etkinlik var. Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. Yarışlarımız başlayacak. Ekstra heyecanımız var. Ekip olarak iyi hazırlandık. Yarışı kazanıp birinci olarak gitmek istiyoruz" dedi.

"Bugün elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Genç kızlar kategorisinde yarışan İdil Atıcı ise, "Dört çifte çekeceğim bugün. Kürek sporunda çok fazla imkan varken ülkemizde böyle organizasyonların yapılmaya başlanması gerçekten çok güzel bir duygu. Bugün de Fatih Belediyesi'ne böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederiz. Benim gibi gençlerin bu sporla çok daha içli dışlı olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten hem vücudunuzu geliştiriyor hem de eğlendiriyor. Bu tarz yarışlar da bunun tadı tuzu. Bugün elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım birincilik de gelir. Çok iddialı konuşmuyorum. İyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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