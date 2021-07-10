FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali'nde; kano, kürek ve dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya mücadele ettiler.

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali'nde; kano, kürek ve dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya mücadele ettiler.

Üç tarafı deniz ile çevirili olan Fatih'te, gençleri su sporlarına teşvik etmek amacıyla, 10 ' 11 Temmuz tarihlerinde 17 ' 20 yaş arası gençler ile 21 ve üzeri yaş büyükler olmak üzere iki klasmanda gerçekleşti. Festivalde katılımcılar; dragon bot, kano ve kürek yarışları yapacak. İki gün sürecek olan festivalde yarışmacılar su üzerinde kıyasıya mücadele ederken, Haliç Parkı'nda da langırt, boks makinesi, ayak tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik ve oyunlar düzenleniyor. Ayrıca canlı DJ performansıyla renklenecek etkinlikte sponsorların ücretsiz ikramları da olacak. Ayvansaray Sahili Haliç Parkı'nda düzenlenen yarışlara Dragon 18 Kono 37 ve kürek 40 takım olmak üzere genç erkek genç kadın ve büyük kadın büyük erkek kategorilerinde katılım sağlandı.

'HERKES YARIŞLARA KEYİFLE HAZIRLANDI'

Altınboynuz Spor Klubü Lisanlı sporcusu Eda Başaran, 'Son iki senedir Haliç'te kürek çekiyorum. Bugün Fatih Belediyesi'nin önderliğinde Kano ve Kürek Merkezi'nde yarışmaya geldik. Burası çok eğlenceli bir alan olmuş. 250'ye yakın sporcu burada yarışacak. Herkes yarışlara keyifle hazırlandı. Haliç'te yarışmak çok keyifli. Buranın suyu ve rüzgarı çok güzel. Haliç'in 25 yıl öncesini hatırlıyorum. Burada kürek çekmekte çok zorlanırdık. Haliç'in suyu çok değişken oluyor. Sırttan rüzgar geldiği zaman çok zorlayıcı oluyor. Dört ve altı dakika arasında yarışlar tamamlanıyor" diye konuştu.

'HER KESİMİN RAHATLIKLA YAPABİLECEĞİ BİR SPOR'

Dragon Takım kaptanı Cafer Tayyargaloğlu, ? İstanbul su sporları adına katılıyoruz. Birçok defa bu yarışlara katıldık. İyi bir takımız ve bu yarışta da birinci olmayı hedefliyoruz. Bugün hava çok güzel olduğu için iyi bir yarış olacağına inanıyorum. Her kesimin ve insanın yapabileceği bir spor. Kürek sporu ekip işidir. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Bugün sıralama turları, 11 Temmuz Pazar günü saat 18'de final yarışları yapılarak, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Orhan Gencebay
Spor Balotelli Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 13:11:25. #1.14#

title