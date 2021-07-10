FATİH HALİÇ SU SPORU FESTİVALİ BAŞLADI

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali'nde; kano, kürek ve dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya mücadele ettiler.

Fatih Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlediği Fatih Haliç Su Sporları Festivali'nde; kano, kürek ve dragon bot yarışlarında katılımcılar kıyasıya mücadele ettiler.

Üç tarafı deniz ile çevirili olan Fatih'te, gençleri su sporlarına teşvik etmek amacıyla, 10 ' 11 Temmuz tarihlerinde 17 ' 20 yaş arası gençler ile 21 ve üzeri yaş büyükler olmak üzere iki klasmanda gerçekleşti. Festivalde katılımcılar; dragon bot, kano ve kürek yarışları yapacak. İki gün sürecek olan festivalde yarışmacılar su üzerinde kıyasıya mücadele ederken, Haliç Parkı'nda da langırt, boks makinesi, ayak tenisi, voleybol gibi çeşitli etkinlik ve oyunlar düzenleniyor. Ayrıca canlı DJ performansıyla renklenecek etkinlikte sponsorların ücretsiz ikramları da olacak. Ayvansaray Sahili Haliç Parkı'nda düzenlenen yarışlara Dragon 18 Kono 37 ve kürek 40 takım olmak üzere genç erkek genç kadın ve büyük kadın büyük erkek kategorilerinde katılım sağlandı.

'HERKES YARIŞLARA KEYİFLE HAZIRLANDI'

Altınboynuz Spor Klubü Lisanlı sporcusu Eda Başaran, 'Son iki senedir Haliç'te kürek çekiyorum. Bugün Fatih Belediyesi'nin önderliğinde Kano ve Kürek Merkezi'nde yarışmaya geldik. Burası çok eğlenceli bir alan olmuş. 250'ye yakın sporcu burada yarışacak. Herkes yarışlara keyifle hazırlandı. Haliç'te yarışmak çok keyifli. Buranın suyu ve rüzgarı çok güzel. Haliç'in 25 yıl öncesini hatırlıyorum. Burada kürek çekmekte çok zorlanırdık. Haliç'in suyu çok değişken oluyor. Sırttan rüzgar geldiği zaman çok zorlayıcı oluyor. Dört ve altı dakika arasında yarışlar tamamlanıyor" diye konuştu.

'HER KESİMİN RAHATLIKLA YAPABİLECEĞİ BİR SPOR'

Dragon Takım kaptanı Cafer Tayyargaloğlu, ? İstanbul su sporları adına katılıyoruz. Birçok defa bu yarışlara katıldık. İyi bir takımız ve bu yarışta da birinci olmayı hedefliyoruz. Bugün hava çok güzel olduğu için iyi bir yarış olacağına inanıyorum. Her kesimin ve insanın yapabileceği bir spor. Kürek sporu ekip işidir. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.

Bugün sıralama turları, 11 Temmuz Pazar günü saat 18'de final yarışları yapılarak, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı