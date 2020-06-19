Fatih Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı
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Fatih Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı

Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı
19.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:06

Fatih'te şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Göle dönen caddede sular dükkanlara kadar girdi.

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış bugün de etkili oldu. Fatih çevresinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde yağmur suları dükkanlara kadar girdi. Göle dönen Fevzipaşa Caddesi, esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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