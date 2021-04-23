Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Faruk Fatih Özer'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı: İki gündür işlem yapılamayan kripto para alım satım borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı belirtilmişti ancak Özer iddiaları yalanladı. Peki, Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada trend topic olan Thodex başlığı altında kullanıcılar tarafından Faruk Fatih Özer'in, kaçtığı iddia edilerek yüzlerce paylaşım yapıldı.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex'i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.