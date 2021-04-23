Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Faruk Fatih Özer'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı: İki gündür işlem yapılamayan kripto para alım satım borsası Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı belirtilmişti ancak Özer iddiaları yalanladı. Peki, Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi. Sosyal medyada trend topic olan Thodex başlığı altında kullanıcılar tarafından Faruk Fatih Özer'in, kaçtığı iddia edilerek yüzlerce paylaşım yapıldı.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex'i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.

Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk
Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi
Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi
Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor
Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi: Araştırılması Çiftlik Bank'tan daha zor
Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Nikos Dendias Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Suat Arslanboğa Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatih Faruk Özer kimdir? Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 12:31:58. #1.15#

title