Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Kantarlı - Politika
 - Güncelleme:
Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor.

ADANA (DHA) - YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor. Diyoruz ki; madem öyleyse yeniden milli görüş vakti gelmiştir. Yeniden refah vakti gelmiştir" dedi.

Bir dizi ziyaret için dün Adana'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir otelde gazetecilerle buluştu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erbakan, Türkiye'de milli görüşe özlem olduğunu ve hem sağcıların hem de solcuların Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını kaydetti. Erbakan, "Milletimiz, 54'üncü hükümetteki icraatları özlemle anıyor. Diyoruz ki; madem öyleyse yeniden milli görüş vakti gelmiştir. Yeniden refah vakti gelmiştir. İnşallah bizler Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin bu teveccühüyle, teşkilatlarımız üstün gayretleriyle yapılacak olan seçimlerde iktidara geleceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak bu ülkede ekilip, biçilmeyen hiçbir verimli toprak kalmasın diye çalışacağız. Çalışmayan, üretmeyen bir tane fabrika kalmasın diye çalışıyoruz. İcraatlarımızın, projelerimizin, kitaplarımızın şimdiden hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Makam ve rakam için değil; millet için çalışan kadrolarımız hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Milletimiz inşallah milli görüşü seçecek ferasetle bir seçim yapacak. Milli görüş, Yeniden Refah Partisi, bu ifade ettiğimiz hedeflere ülkemizi ulaştıracak" diye konuştu.


Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

Fatih Erbakan: Yeniden refah vakti gelmiştir

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Politika

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Adana, Milli, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title