Fatih Erbakan yeniden Refah Partisinin kurulduğunu açıkladı

Erbakan'ın konuşması sırasında partililer "Mücahit Erbakan" sloganları attı

ANKARA - Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'ni bugün resmen kurduklarını açıkladı.

Saadet Partisi'nden ayrılan ve uzun süredir yeni parti kurmak için çalışma yürüten Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı. Cuma namazı sonrası parti mensuplarına seslenen Erbakan, "Artık vakit tamam demek, vakti geldi demek için toplandık ve sizlere yıllardır özlemle, heyecanla beklenen Yeniden Refah Partisi'ni bugün resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı olsun. Yeniden Refah Partisi olarak bizler kavga etmek, çatışmak, cezalandırmak, yıkmak için gelmiyoruz. Bizler bugüne kadar yapılan bütün hayırlı hizmetlere teşekkür etmek, bu hayırlı hizmetleri yapanları tebrik etmek için geliyoruz, yapılan hizmetleri görmek ve takdir etmek için geliyoruz. Bununla birlikte eksikleri tamamlamak, eksik yapılanları nihayete erdirmek için, yanlışları da doğrusunu ortaya koyarak düzeltmek için geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eksikleri tamamlayacaklarını, yanlışları da davalarına, istikametlerine uygun doğrularla düzelteceklerini söyleyen Erbakan, "Bugün milletimiz, İslam alemi ve ülkemiz için tarihi bir adım atıyoruz. Bu attığımız adımın ülkemiz tarihinde, milli görüş tarihinde ve hatta İslam tarihinde bir dönüm noktası olarak tarihe kayıt olarak düşüleceğinden bir şüphemiz yoktur. Sultan Abdülhamid Han'ın çok kıymetli torunu, şehzademiz Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bu ikinci 40 yıl yolculuğuna bizimle beraber çıkıyor, omuz omuza çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

Erbakan, cuma namazı çıkışında Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin kabrinin başına gelerek dua etti. Ardından Erbakan, açıklamanın yapılacağı alana geldi. Erbakan'ın alana gelmesiyle ufak çaplı arbede yaşandı. Erbakan'ın konuşması sırasında partililer "Mücahit Erbakan" sloganları attı.