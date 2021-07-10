Fatih Erbakan: Yanlışlardan dönülmesi için uyarıda bulunuyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatih Erbakan: Yanlışlardan dönülmesi için uyarıda bulunuyoruz

Fatih Erbakan: Yanlışlardan dönülmesi için uyarıda bulunuyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Eski dost düşman olmaz. Biz iktidara düşmanlık yapmak için değil, bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıda bulunuyoruz "dedi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin 1'inci Balıkesir Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Eski dost düşman olmaz. Biz iktidara düşmanlık yapmak için değil, bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıda bulunuyoruz "dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin 1'inci Balıkesir Olağanüstü Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erbakan, siyaseti intikam almak için yapmadıklarını belirterek, "Eski dost düşman olmaz. Biz iktidara düşmanlık yapmak için değil, bu yanlışlarından dönmeleri için uyarıda bulunuyoruz. Bu kardeşlik hukukun gereğidir. Kul hakkı, tüyü bitmemiş yetimin, mazlumun hakkı, en çok dikkat etmemiz gereken konuların başında geliyor. Paylaşımda adaletin uygulanması biz Milli Görüşçülerin en tavizsiz olması gereken konudur" dedi.  

'BU SİSTEMİ KALDIRACAĞIZ'

Kongrede konuşan Fatih Erbakan, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, elektrik fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığını belirterek, "Böylece dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde, son 3,5 yılda elektriğe toplamda yüzde 122 oranında zam yapılmış oldu. Doğal gaz da yüzde 100 zamlanmış oldu. Hayır bu böyle gitmez. Fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan bu düzeni değiştireceğiz. Fakirden alıp, zengine veren bu sistemi ortadan kaldıracağız" diye konuştu.


Fatih Erbakan: Yanlışlardan dönülmesi için uyarıda bulunuyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sertab Erener Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fatih Erbakan: Yanlışlardan dönülmesi için uyarıda bulunuyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 17:03:07. #1.16#

title