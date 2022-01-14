Fatih Erbakan: Üniversiteler diplomalı işsiz yetiştirme fabrikasına dönüşmüş (2)

DÜZCE (DHA) - 'TAKMIŞLAR KAFAYI PARLAMENTER SİSTEME'

Düzce'de bir restoranda partililerle bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinin parlamenter sisteme taktığını söyleyen Erbakan, "Bir defa bu malum muhalefet partileri her akşam televizyonlarda parlatılan, cilalanan, takmışlar kafayı parlamenter sisteme. Sabah akşam parlamenter sistem, güçlendirilmiş parlamenter sistem, daha da güçlü parlamenter sistem. Biz aylardır anlatmaya çalışıyoruz. Mesele sistem meselesi değil, mesele zihniyet meselesidir. Eğer zihniyet milli görüş zihniyeti olmazsa, eğer zihniyet millet zihniyeti olmazsa dünyanın en güçlü sistemini de getirsen saadete, selamete ulaşamazsın. Ama milli görüş zihniyeti olursa, önce dış güçler demeyen, önce millet diyen bir zihniyet olursa her türlü sistemle millete hizmet mümkün olur" dedi.

Erbakan, açıklamalarının sonunda Yeniden Refah Partisi'ne katılanlara rozet taktı.