Fatih Erbakan: Ümmet için çalışan kadrolar milli görüşten çıkacak

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ümmet için çalışan kadrolar, aldanmayan ve aldatmayan kadrolar, ümmetin ve insanlığın kurtuluşu için davası için bedel ödemekten korkmayan kadrolar, milli görüşün içerisinden çıkacaktır" dedi.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11'inci yılı nedeniyle Sivas'ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığınca anma programı düzenledi. 'Şefkatin başkanı, milletin Erbakan'ı temalı programa Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, il başkanları, partililer ve çok sayıda davetli katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kur-an'ı Kerim okundu. Necmettin Erbakan'ın hayatını anlatan film gösterimi yapıldı.

Dış politika hedeflerini anlatan Erbakan, "Bu salonları dolduran milli görüşçüler ikinci 40 yılda, yeni fetihler gerçekleştireceklerdir. Dış politikada yeni fetihler gerçekleştireceğiz. Çifte standart olamayacak, savaşlar ve işgaller ortadan kalkacak, sömürü olmayacak, kaba kuvvet değil hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz. Haksız kazançlar ortadan kalkacak. Karşılıksız para ve faiz ortadan kalkacak. Gelir ve servet dağılımda adalet tesis edilecek. Sadece imtiyazlılara değil, herkese refah sağlanacak. Dünya siyonizmin en büyük sömürü aracı olan Amerikan dolarının hakimiyetine son verilecek ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Dünya siyonizmine, zalimlere selam durmayacağız" diye konuştu.