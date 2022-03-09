Fatih Erbakan: Seçimlere girmek için ülke genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "1991 yılında rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaptığı ittifak gibi yapılırsa Türkiye'nin yaşanabilir büyük bir Türkiye olması için adım atılabilir. Bu olursa olur. Olmazsa da tabii ki Yeniden Refah Partisi olarak kendi gücümüzle kendi irademizle seçimlere girmek için ülke genelinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret için Adan'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazanoğlu Konağı'nda gençlerle buluştu. Bir süre gençlerle sohbet eden Erbakan, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Erbakan, gençlik buluşmasının ardından tespihçiler çarşısında esnaf ziyareti edip, sohbette bulundu.