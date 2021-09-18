Fatih Erbakan: Ruhsatı olmayan hiçbir aşı güvenli değildir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, "17 Eylül Cuma günü Kayseri'deki basın toplantımızda söylediklerimizin tamamının arkasındayız. Ancak malesef açıklamalarımız asıl mecrasından farklı şekilde basına ve sosyal medyaya yansıtılmaktadır. Bizim için faz aşamalarını tamamlanmamış, ruhsatsız ve lisanssız tüm aşılar aynıdır. Türk aşısı dahil olmak üzere, faz ve ruhsat aşamaları bitmemiş hiçbir aşının uygulanmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, basında ve sosyal medyada yanlış ve eksik bilgilendirmeler olduğunu ifade ederek yazılı bir açıklama yaptı.

"AÇIKLAMARIMIZ FARKLI ŞEKİLDE YANSITILIYOR"

Zorunlu aşıya karşı olduklarını ve zorunlu PCR testinin anayasaya aykırı olduğunu bir kez daha hatırlatan Erbakan, "15 Eylül Çarşamba günü genel merkezimizde kıymetli bilim adamlarımız ile birlikte düzenlediğimiz İlk basın toplantımızda ve 17 Eylül Cuma günü Kayseri'deki basın toplantımızda söylediklerimizin tamamının arkasındayız. Ancak malesef açıklamalarımız asıl mecrasından farklı şekilde basına ve sosyal medyaya yansıtılmaktadır. İçinde bulunduğumuz süreçte tüm bilimsel veriler ve araştırmalara göre aşılamaya zaten gerek yoktur. Toplum bağışıklığının oluşması virüsten kurtulmak için en etkili yoldur" dedi.

"MRNA AŞILARINI SON DERECE RİSKLİ GÖRÜYORUZ"

Erbakan, aşı, ilaç ve tıp bilimine karşı olmadıklarını belirterek, "Ancak gereksiz aşılanma taraftarı da değiliz. mRNA aşılarını son derece riskli görüyoruz ve halkımıza, hele hele çocuklarımıza uygulanmasını asla doğru bulmuyoruz. Türk aşısı dahil olmak üzere, faz ve ruhsat aşamaları bitmemiş hiçbir aşının uygulanmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak bir kimse işinden ekmeğinden olmakla karşı karşıya kalıp, mecburen bir aşı olmak durumundaysa veya aşı olmadan eğitimine devam edemediği için aşı olmaya mecbur kalıyorsa; bu durumda mRNA aşılarını değil, 'ehven-i şer' olarak inaktif, geleneksel aşıları tercih etmelidir görüşündeyiz" diye konuştu.

"GÜVENİRLİLİĞİ KANITLANMAMIŞ HİÇBİR AŞI UYGULANMAMALIDIR"

Erbakan, aşı olmak durumunda kalırlarsa, tercihlerinin yabancı menşeili mRNA aşılarından değil, inaktif geleneksel ve Türkiye'de üretilen Turkovac aşısı olacaklarını ifade ederek,

"Ancak Turkovac olsa bile bu aşı da faz çalışmaları tamamlanmış, güvenliği ispatlanmış, ruhsatını almış olmalıdır. Gerekli prosedürleri geçmemiş olsa bile Turkovac aşısını yaptırmak uygundur, riski yoktur denilemez ve zaten böyle birşey de söylemedik. Bizim için faz aşamalarını tamamlamamış, ruhsatsız ve lisanssız tüm aşılar aynıdır. Her zaman söylediğimiz gibi ruhsatsız bu sıvıların tamamı bilimsel olarak "aşı değil, aşı adayıdır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri