Fatih Erbakan: Mehmetçiğimizin ateş hattında bırakılmasına kesin olarak karşıyız
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Fatih Erbakan: Mehmetçiğimizin ateş hattında bırakılmasına kesin olarak karşıyız

Fatih Erbakan: Mehmetçiğimizin ateş hattında bırakılmasına kesin olarak karşıyız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mehmetçiğimizi ateş altında bırakıp orada Taliban'la karşı karşıya getirmek hangi akıl ve mantıkla bağdaşabilir.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Mehmetçiğimizi ateş altında bırakıp orada Taliban'la karşı karşıya getirmek hangi akıl ve mantıkla bağdaşabilir. Türkiye'ye burada düşen tarihten gelen misyonuyla ve Afgan halkının gönlündeki yeri dolayısıyla İstanbul'da bir barış zirvesi barış konferansı düzenlemek, Afganistan'daki bütün tarafları orada toplamaktır. Mehmetçiğimizin ateş hattında bırakılmasına kesin olarak karşıyız" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin 1'inci Olağan Şırnak kongresine katıldı. Bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen kongreye, Başkan Fatih Erbakan'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, partinin MKYK üyeleri, il temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede ise, mevcut İl Başkanı Sabri Tatar, tekrar il başkanlığına seçildi.

Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin genç işsizler olduğunu ve Türkiye'de üniversite mezunu genç işsiz sayısının 1,5 milyonu aştığını kaydederek, "Türkiye'deki toplam işsizlerin sayısının ise, 10 milyonu aştı. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusundan fazla işsizlerimiz var. Sadece 2020 yılında 40 bin 700 şirket kapandı. Bu 1 milyon insanın işsiz, aşsız ve ekmeksiz kalması demek. Boşta gezen gençlerin oranı yüzde 29'dur" diye konuştu.

"KESİN OLARAK KARŞIYIZ"

Taliban'ın 'Amerikan askerleri çekildikten sonra Türk askerleri Afganistan'da kalırsa saldırı da bulunuruz' şeklindeki sözlerini hatırlatan Erbakan, "Amerika'nın vereceği lojistik mali ve siyasi destek sözleri bizlere George Soros'un sözünü hatırlatıyor. Ne demişti; dünya Siyonizmin önde gelen spekülatörü, 'Türkiye'nin en iyi ihraç ürünü askeridir' demişti. Bir damla Mehmetçiğin kanını bütün Amerikan bütçesine değişmeyiz. Mehmetçiğimizi ateş altında bırakıp orada Taliban'la karşı karşıya getirmek hangi akıl ve mantıkla bağdaşabilir. Türkiye'ye burada düşen tarihten gelen misyonuyla ve Afgan halkının gönlündeki yeri dolayısıyla İstanbul'da bir barış zirvesi barış konferansı düzenlemek, Afganistan'daki bütün tarafları orada toplamaktır. Diplomatik yolla oradaki kalıcı barışı tesis etmek için adım atmaktır. Mehmetçiğimizin ateş hattında bırakılmasına kesin olarak karşıyız" dedi.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Fatih Erbakan: Mehmetçiğimizin ateş hattında bırakılmasına kesin olarak karşıyız - Haberler
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