Fatih Erbakan, Kütahya'da

KÜTAHYA (DHA) - YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi. Hisarcık ilçesinde partililer tarafından karşılanan Erbakan, ilçe merkezinde kapalı pazar yerindeki esnafı ziyaret etti. Erbakan, gazetecilerin bor madenlerinin özelleştirilmesi yönündeki sorusu üzerine, şunları şöyledi: