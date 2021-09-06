Fatih Erbakan: Kaliteli nesiller yetiştirmek hayati öneme sahip

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bilimsel kalitesi yüksek, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir" dediYeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılının açılmasına ilişkin yaptığı...

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bilimsel kalitesi yüksek, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir" dedi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 2021-2022 yeni eğitim öğretim yılının açılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, eğitim alanında yapılması gerekenin kaliteli ve istikrarlı bir müfredat ve eğitim sistemi ile kaliteli öğretmen ve akademisyen kadrosuyla kaliteli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Erbakan, araştıran, sorgulayan, icat yapan, kendi alanında inovasyonları hayata geçiren nesiller inşa etmenin gerekli olduğunu belirterek, "Bilimsel kalitesi yüksek, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştirmek geleceğimiz açısından hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

"AŞI OLMAYA MECBUR BIRAKAN UYGULAMADAN VAZGEÇİLMELİ"

Erbakan ayrıca, okulların açılması ve yüz yüze eğitime başlanması gerekçesiyle aşı olmayan eğitim çalışanları için haftada iki defa PCR testi şartı getirilmesine ilişkin, "Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken, aşı olmak istemeyenleri aşı olmaya mecbur bırakan bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini savunuyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ve geleceğimizi inşa eden fedakar öğretmenlerimize başarılar ve kolaylıklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı