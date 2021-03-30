Fatih Erbakan, İl Başkanları toplantısını Malatya'da yaptı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel başkan yardımcılarının da bulunduğu Mart Ayı İl Başkanları Toplantısı'nı Malatya'da gerçekleştirdi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel başkan yardımcılarının da bulunduğu Mart Ayı İl Başkanları Toplantısı'nı Malatya'da gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Malatya'da bir otelde gerçekleştirilen ve genel başkan yardımcılarının ve il başkanlarının hazır bulunduğu Mart Ayı İl Başkanları Toplantısı'nda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Erbakan, bugün itibari ile erken seçim startını verdiklerini belirterek, "Mardin'de, Elazığ'da ve geldiğimiz Malatya'da gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde gördüğümüz ilgi ve coşku, halkımızın Milli Görüş'e olan özlemine ve güvenine en büyük işarettir. Halkımızın tıpkı Milli Görüş'ün ilk 40 yılında olduğu gibi sorunlarının çözümünü yine Milli Görüş'ten bekliyor. Milli Görüş'ün 2'nci 40 yılında yaşanabilir Türkiye için yeniden adil bir Türkiye için yola çıktık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN