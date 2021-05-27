Fatih Erbakan: Her olayı dış güçlere bağlamamak lazım
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Fatih Erbakan: Her olayı dış güçlere bağlamamak lazım

Fatih Erbakan: Her olayı dış güçlere bağlamamak lazım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili, "Dolayısıyla bu iddiaları göz ardı etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. En başta bu iddiaları araştırılmasının AK Parti'nin istemesi lazım. Her olayı da dış güçlere bağlamamak lazım.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili, "Dolayısıyla bu iddiaları göz ardı etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. En başta bu iddiaları araştırılmasının AK Parti'nin istemesi lazım. Her olayı da dış güçlere bağlamamak lazım. Dış güçlerin size operasyon yapması için onların oyununu bozmanız lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, erken seçimin bir an evvel olmasını ve milletin 'Milli Görüş' iktidarı ile buluşmasını istediklerini söyleyerek, "Söylediğimiz gibi halkımız için tablo giderek ağırlaşıyor. 'Milli Görüş'ün ekonomi politikasını ortaya koyup borç faiz zam ekonomisi yerine üretim istihdam ihracat ekonomisi borçla faizle değil milli kaynaklarımızla kaynak üretecek bir yönetimin gelmesi lazım" diye konuştu.

'TOPLUMSAL PROBLEMLERE YOL AÇMA POTANSİYELİ TAŞIR'

Türkiye'nin dünyanın en yüksek genç işsizlik oranına sahip ülkelerinden bir tanesi haline geldiğini kaydeden Erbakan, "Yeni bir istatistik daha ortaya konuldu. Türkiye, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde gençleri en çok 'boşta gezen' ülke. Türkiye ne eğitim alan ne de istihdamda olan, yani okumayan ve çalışmayan, 'boşta gezen' gençlerin oranında yüzde 28,8 ile OECD ülkeleri arasında ilk sırada. Bu düzeyde bir boşta gezen genç oranı maddi ve manevi açıdan yıkıcı sonuçlar doğuracak çok sayıda sosyal, toplumsal problemlere yol açma potansiyeli taşır" dedi.

'TOPLUM TARAFINDAN HOŞ KARŞILANMIYOR'

Erbakan, Sedat Peker'in iddiaları ile ilgili, "Bir defa iddialar çok ciddi. İddialarda söz konusu olan kişiler önemli ve kritik görevlerde. Kamuoyu ve toplumun da bu konuya ilgisi çok yüksek. Dolayısıyla bu iddiaları göz ardı etmek gibi bir durum söz konusu olamaz. En başta bu iddiaları araştırılmasının AK Parti'nin istemesi lazım. Çünkü töhmet altında kalıyorsunuz. Tabii konuyla ilgili meclise gelen araştırma komisyonu kurulması teklifi AK Parti ve MHP'nin oyları ile reddedilmesi de bizleri şaşırtmadı. Her olayı da dış güçlere bağlamamak lazım. Dış güçlerin size operasyon yapması için onların oyununu bozmanız lazım" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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