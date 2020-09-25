Fatih Erbakan'dan yeni eğitim ve öğretim yılı açıklaması
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Fatih Erbakan'dan yeni eğitim ve öğretim yılı açıklaması

25.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:03
Fatih Erbakan'dan yeni eğitim ve öğretim yılı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gençlerimizi hidayet ve ilmi kendi bünyelerinde birleştirebilen, vatan sevgisi ve tarih şuuruna sahip, ahlaki değerleri yüksek nesiller olarak yetiştirebilmemiz gerekmektedir.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Gençlerimizi hidayet ve ilmi kendi bünyelerinde birleştirebilen, vatan sevgisi ve tarih şuuruna sahip, ahlaki değerleri yüksek nesiller olarak yetiştirebilmemiz gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamasında, 21 Eylül'de başlayan yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kaliteli nesillerin yetişmesi için kaliteli bir eğitim sistemine ihtiyaç olduğunu ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaliteli nesillerden kastımız ise bilimsel ve teknik anlamda kaliteli olmakla birlikte ahlaki ve manevi anlamda da kaliteli olmaktır. Bu sebeple önce ahlak ve maneviyat ilkesini gerçek anlamda özümseyerek gençlerimizi hidayet ve ilmi kendi bünyelerinde birleştirebilen, vatan sevgisi ve tarih şuuruna sahip, ahlaki değerleri yüksek nesiller olarak yetiştirebilmemiz gerekmektedir."

Kaliteli bir eğitim sisteminin en önemli unsurlarından olan eğitimcilerin sorunlarının tam olarak çözülemediğini belirten Erbakan, "Eğitimcilerimizin eğitim sisteminden doğan zorlukların yanı sıra, döviz kurları ve enflasyon karşısında direnemeyen maaşları nedeniyle ve ayrıca birçok öğretmenimizin ailelerinden çok uzakta görev yapmak zorunda oldukları için büyük sıkıntı içinde olduklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamalarının çözüme kavuşturulması gerektiğini aktaran Erbakan, öğretmenlere kadro vermek yerine sözleşmeli olarak çalıştırılmalarının ve özlük haklarına kavuşturulmamalarının büyük sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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