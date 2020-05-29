Fatih Erbakan'dan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü mesajı Açıklaması Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un fethinin, karanlık Orta Çağ anlayışı yerine, ecdadın hakkı üstün tutma şiarıyla aydınlattığı yeni bir çağın başlangıcı olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un fethinin, karanlık Orta Çağ anlayışı yerine, ecdadın hakkı üstün tutma şiarıyla aydınlattığı yeni bir çağın başlangıcı olduğunu belirtti.

Fatih Erbakan, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Fatih Sultan Mehmet'in aşılamaz denilen surları aşıp alınamaz denilen İstanbul'u alarak, Hazreti Muhammed'in müjdesine nail olduğuna işaret etti.

Kutlu fethin yıl dönümünün büyük bir coşku ve heyecanla kutlandığını vurgulayan Erbakan, "Ayak bastığı ve hüküm sürdüğü her yere adalet götüren Osmanlı Devleti, bu fetihle İstanbul'a da aynı anlayışla girmiştir. Fetihle birlikte İstanbul'da farklı toplumlar yüz yıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin adalet şemsiyesi altında huzur içerisinde yaşamışlardır." ifadesini kullandı.

Ecdadın gerçekleştirdiği fetihleri, emperyalist zihniyetin yıkan, yok eden, sömüren ve zulmeden işgallerinden ayıran en temel özelliğin adalet anlayışı ve hakkı üstün tutma prensibi olduğunu bildiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Fetih sadece toprak kazanmak değil, gönüllere girmek demektir. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethederken, Selahaddin-i Eyyubi Kudüs'e girerken, Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını açarken ve Fatih Sultan Mehmet Han Bizans'ın surlarını yıkarken asıl olarak gönülleri fethetmişlerdir. Zulmün tarihini okumak isteyenler Batı'nın işgallerini, adaletin ve insanlığın tarihine vakıf olmak isteyenler ecdadımızın fetihlerini incelemelidir. İstanbul'un fethi, Avrupa'da o dönemde hakim olan karanlık Orta Çağ anlayışı yerine, ecdadımızın elden ele taşıdığı hakkı üstün tutma şiarı ile aydınlattığı yeni bir çağın başlangıcı olmuştur."

"Ayasofya'yı mutlaka açacağız"

"Bu tarihi fetih, içerisinde birçok dersler, tarihi birçok özellikler barındırsa da fethin çağlar aşan sembolü Ayasofya'dır." değerlendirmesinde bulunan Erbakan, şunları kaydetti:

"Ayasofya, hakkın batıla üstün gelmesinin sembolüdür. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması fethin tarihe vurulmuş mührüdür. Ayasofya İstanbul'un İslam toprağı olduğunun ve kıyamete kadar öyle kalacağının ilanıdır. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak Ayasofya'yı bir gün mutlaka cami olarak ibadete açacağımızın sözünü veriyor, Ayasofya Camisi'nde cuma hutbesinde İslam Birliği'nin kurulduğunu tüm dünyaya ilan etme hedefimizi ortaya koyuyoruz."

Kaynak: AA