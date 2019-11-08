Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Trump özür dilemedikçe ABD'ye gidilmemeli

08.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp 13 Kasım'da ABD'ye gideceğini açıklaması sonrası Erbakan, Türkiye'nin âli çıkarları gereği bu ziyaretin yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

ABD YILLARCA TERÖRİSTLERİ EĞİTİP DONATTI

ABD'ninyıllarca Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri tüm dünyanın gözü önünde eğitipbinlerce TIR dolusu ağır silahla donattığını vurgulayan Erbakan; "ABD Yönetimi bununla da kalmayıp,Sözde Ermeni Soykırımı iftirasınıyeniden gündeme taşıyarak Türkiye'yi zor durumda bırakmaya çalışmıştır" dedi.

ABD BAŞKANI'NIN TEHDİTLERİ HALA HAFIZALARDA

ABD Başkanı Trump'ın 'Türkiye sözümüzden çıkacak olursa, ekonomisini mahvederiz' şeklindeki tehditkâraçıklamalarının da hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirten Erbakan; "Geçtiğimiz ay içerisinde, bizzat ABD'nin beslediği ve büyüttüğü terör unsurlarına karşıülkemizi korumak, sınır güvenliğimizi temin etmek maksadıyla, Suriye'nin kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak 'sözde stratejik ortağımız' ABD'nin Türkiye'ye karşı takındığı olumsuz tavrıda unutmamamız gerekir." diye konuştu.

'TRUMP'IN MEKTUBU BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞTUR'

ABD Başkanı'nın diplomatik teamüllere uymayan 'mektubuna' da değinen Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü; "Bütün bunlar yetmezmiş gibi ABD'nin son marifeti de 9 Ekim 2019'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından kaleme alınan ve yakın tarihimizdeki 'Johnson Mektubu'nu çağrıştıran mektup olmuştur.Bu mektup, özelde Sayın Erdoğan'a, ama esasta Türkiye'ye yönelik olarak yazılmış,diplomatik nezaket kuralları ve siyasi teamüllerle uyuşmayan, hakaretvâri ve küçümseyici ifadeleri içeren, son derece talihsiz bir belgedir."

Böyle bir mektubun Sayın Erdoğan'a gönderilmesi ve mektubun nüshalarının ABD Yönetimi tarafından medyaya maksatlı olarak servis edilmesinin bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Trump'ın başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın da bu mektubu "Jimmy Kimmel Show"a benzetmesi durumun vahametini açık şekilde ortaya koymaktadır.Bütün bu acı gerçeklere rağmen,Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak görmüyoruz.'şeklindeki ifadesi ve Trump ile yapılan telefon görüşmesinden sonra'ABD'ye gitmeye karar vermesi' de maalesef ki milletimizin beklentilerini boşa çıkarmıştır." dedi.

TRUMP,CUMHURBAŞKANIMIZVE MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMEDİĞİ MÜDDETÇE...

Erbakan açıklamasını "Ne yazık ki, aynen geçmişte askerlerimizin başına çuval geçirilmesi olayında olduğu gibi,bu mektupla ilgili olarak da diplomatik nota vererek gerekeni yapmak yerine, palyatif çözümlerle konu örtbas edilmeye çalışılmıştır.ABD Yönetimi'nin bu kadar pervasız ve haddi aşan tavrına karşılık mevcut iktidar tarafından böyle bir yolun seçilmiş olmasını Türk Dış Politikası açısından büyük bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Yeniden Refah Partisi olarakbizler, mektup krizi uluslararası diplomatik teamüllere uygun biçimde ve milletimizi tatmin edecek şekilde çözümlenmedikçe, TrumpSayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemediği müddetçe, Sayın Cumhurbaşkanı'nınABD'ye ziyaret yapmasının asla uygun olmayacağını ve Türkiye'nin çıkarlarıyla bağdaşmayacağını altını çizerek ifade etmek isteriz." sözleriyle noktaladı.